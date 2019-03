Piá conquista Prêmio Top Consumidor

Reconhecida pela excelência na matéria prima que utiliza e nos processos de produção que possui, a Cooperativa Piá comemora a conquista de mais uma premiação: o “Top Consumidor 2019 – Marcas de Respeito”. A empresa venceu na categoria “Leite”.

Promovida pelo Instituto Nacional de Educação do Consumidor e do Cidadão – INEC e pela Revista CONSUMIDOR, a premiação tem o objetivo de destacar as empresas que melhor se relacionam com os consumidores por conduta ética, qualidade e compromisso com o universo das relações de consumo.

As marcas com melhor reputação foram indicadas por integrantes do Fórum-Latino Americano de Defesa do Consumidor, além de representantes da revista e do Instituto. Ao todo, 35 representantes de entidades e 20 consumidores convidados votaram.

Para definir as vencedoras, foi realizada uma pesquisa on-line na qual estes entrevistados responderam à pergunta: “Em sua opinião, entre as empresas indicadas, qual tem o seu respeito nos quesitos de ética e boa condução no trato com o consumidor, e que, além disso, conta com seu respeito e admiração como empresa e marca?”. Os participantes puderam escolher uma entre as opções apresentadas, indicar um nome não listado ou optar por votar em branco.

Em sua 11ª edição, o “Top Consumidor 2019” certificou 108 “Marcas de Respeito”, em 105 categorias, entre empresas, marcas, produtos e serviços.

