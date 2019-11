Polícia Polícia fecha laboratório de drogas em Viamão

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2019

A operação policial ocorreu no bairro São Lucas Foto: Polícia Civil/Divulgação Foto: Polícia Civil/Divulgação

Agentes do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico) fecharam um laboratório de preparo de drogas em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre, informou a Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (28).

Durante a operação, realizada no final da tarde de quarta-feira (27) no bairro São Lucas, foram presos cinco traficantes. O laboratório funcionava na residência de um foragido. “No exato momento em que os policiais adentraram na casa, os indivíduos preparavam as drogas para a venda, pesando-as, dividindo-as e embalando-as”, disse a delegada Caroline Jacobs.

Foram apreendidos nove quilos de maconha, dois quilos de crack e 1,6 quilo de cocaína, além de material para pesar, cortar e embalar drogas.

