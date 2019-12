Acontece Porto Alegre Convention & Visitors Bureau elege nova diretoria para o biênio 2020/2021

A empresária do setor de eventos e turismo, Adriane Hilbig, é a nova presidente Executiva do Porto Alegre & Região Metropolitana Convention & Visitors Bureau. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A empresária do setor de eventos e turismo, Adriane Hilbig, é a nova presidente Executiva do Porto Alegre & Região Metropolitana Convention & Visitors Bureau. Seu nome foi anunciado, nesta sexta-feira (06/12). Também assumem como 1º vice-presidente, o executivo Alejandro Irazabal; 2º vice-presidente, o empresário Ricardo Koeche, e como 3ª vice-presidente, a empresária Lourdes Fellini. Eles integrarão o exercício do mandato 2020/2021.

Adriane Hilbig, diretora do Grupo Cisne Branco, tem MBA em Marketing de Serviços pela ESPM RS e vasta experiência no turismo náutico. Filha de Alfonso Hilbig – fundador da agência de turismo Orgatur, na década de 60 – assumiu a direção da empresa, nos anos 90, passando a atuar com foco no turismo, entretenimento e lazer flutuante. Foi reconhecida com a Medalha Amigos da Marinha, Prêmio Mulheres Inspiradoras e Troféu Símbolo 2016.

O executivo Alejandro Irazabal é uruguaio, formado em Hotelaria pela Escuela Superior de Hoteleria del Uruguay, com especialização em Hospitalidade pela ESSEC na França. Desde de 2003 no Brasil, teve destacada atuação como executivo em grandes redes como a Intercontinental e a Accor. Desde 2016, é gerente Geral na Marriott.

Ricardo Koeche, empreendedor, é parceiro de negócios da Imagine Espaços Criativos, especializada em projetos, soluções em arquitetura e execução para feiras e eventos, há 15 anos no mercado. Koeche começou a trabalhar muito cedo e hoje se dedica a vários empreendimentos na área de eventos.

A empresária Lourdes Fellini é fundadora e sócia da Fellini Turismo e Viagens, uma das três maiores empresas de turismo de eventos do País. Tem especialização em nível de pós graduação em Planejamento Turístico pela Scuola Internazionale di Scienze Turistiche de Roma (Itália) e Graduação em Filosofia pela Universidade de Caxias do Sul. Também fez especialização em Comercialização (OEA – ADVB – FGV). Participou da criação do Porto Alegre Convention & Visitors Bureau em 1997.

O Porto Alegre e Região Metropolitana Convention & Visitors Bureau foi instituído, em 14 de outubro de 1997, como fundação de direito privado, sem fins lucrativos, supervisionada pelo Ministério Público, o que lhe confere total credibilidade. Seu principal objetivo do POACVB é aumentar o fluxo turístico sustentável na Capital e municípios vizinhos, por meio da captação, geração e apoio a eventos, além de gerar desenvolvimento e difusão cultural, científica, tecnológica e artística para o Estado. Igualmente e em consequência de suas ações promove o incremento dos negócios a seus associados mantenedores.

