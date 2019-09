Porto Alegre recebe a ExpoCanada, no dia 11 de setembro, no Business Center

No 11 de setembro, quarta-feira, o Business Center, situado na avenida Carlos Gomes, 222 – Boa Vista, receberá a ExpoCanada, das 19h às 22h. Durante a feira, que é gratuita, os participantes terão a oportunidade de conversar diretamente com as autoridades sobre estudos de inglês, graduação, pós-graduação, especialização, entre outros. O evento é ideal para quem quer estudar, morar, trabalhar, imigrar ou apenas passar um tempo no país e voltar com o currículo turbinado.

Agora, quem estiver interessado em buscar mais informações sobre imigração e as oportunidades de trabalho e estudo, não pode perder a palestra do especialista no assunto, Ed Santos, consultor de imigração credenciado pelo ICCRC (Consultores de Imigração do Conselho Regular do Canadá), membro do CAPIC (Associação Canadense dos Consultores de Imigração Profissional) e cofundador da Canada Intercambio. A palestra é paga, confira os valores em www.expocanada.com.br.

Os principais assuntos que serão discutidos nas palestras são: Os desafios e oportunidades no país; cases de sucesso (imigração de formas distintas); como se qualificar no Canadá através de estudo (high school, college, entre outros); a volta do profissional qualificado ao Brasil; imigração através de estudos – processos imigratórios (passo a passo da imigração, processos, prazos e custos)

Cada vez mais o Canadá tem se mostrado a melhor alternativa para os brasileiros que decidem buscar uma vida melhor em países de primeiro mundo. Multicultura, inglês sem sotaque, dólar mais barato, educação de qualidade e oportunidades de carreira e desenvolvimento profissional. São esses os principais motivos pelos quais o Canadá aparece hoje como destino favorito dos brasileiros para morar, estudar e investir em negócios. Um país que tem muito a oferecer, mas também tem uma alta exigência na hora de selecionar os seus imigrantes.

Segundo os últimos dados divulgados, em 2018, pela Statistics Canada (o censo canadense), o país tem mais de 37 milhões de habitantes, sendo que quase 50% deles são imigrantes. De acordo com o Relatório Anual do Parlamento Canadense sobre Imigração de 2018 (Annual Report Parliament on Immigration), 93% dos imigrantes falam inglês ou francês. De outubro de 2017 a junho de 2018, o número de pessoas que aplicou para imigração aumentou mais de 130%. Em 2018, o Canadá admitiu 159,262 mil novos residentes permanentes pelo programa Classe Econômica, através do aplicativo de sistema de gestão Express Entry. Ainda este ano, o governo planeja admitir 176 mil residentes permanentes pela via de classe econômica. Entre 2016 e 2017, estudantes e visitantes contribuíram com mais de CAD 31 bilhões para economia canadense.

Dotado de uma estratégia inteligente e clara, o país busca profissionais capacitados e precisa de, no mínimo, 300 mil pessoas todos os anos para manter seu crescimento econômico. Conforme o relatório, o objetivo é crescer gradativamente o número de imigrantes no país, tendo como expectativa aumentar a concessão do Permanent Residency (PR) em 2020 para 341 mil pessoas e em 2021 para 350 mil.

“Vale a pena lembrar que o processo de imigração exige muita coragem, competência e ação. O Canadá, hoje, é a melhor oportunidade para o brasileiro, desde que atenda todos os requisitos exigidos pelo país”, alerta o consultor de imigração credenciado pelo ICCRC (Consultores de Imigração do Conselho Regular do Canadá) e membro do CAPIC (Associação Canadense dos Consultores de Imigração Profissional), Ed Santos.

A maior dificuldade do brasileiro para se candidatar à imigração está no idioma. Muitos acham que se souber falar “the book is on the table” pode ser virar facilmente em qualquer situação no país. Ledo engano. Saber falar o idioma, comprovado através de testes oficiais, é a porta de entrada para iniciar seu processo de imigração.

Ed explica que o processo funciona como uma triagem e quanto maior os pontos obtidos em cada categoria (idade, formação, nível de conhecimento da língua, experiência profissional, adaptabilidade, entre outros), maiores são as chances de ter sucesso na solicitação. “O candidato que tem conhecimento da língua francesa e experiência profissional ou educacional terá ainda mais oportunidades no Canadá”, completa.

Há vários meios para conseguir imigrar para o Canadá. Um deles é por meio dos estudos do filho. Por exemplo, se o filho estuda High School ou College, começa a trabalhar e consegue a PR – Residência Permanente, os pais podem conseguir a residência permanente através da categoria Reunião Familiar. As opções de cursos disponíveis no Canadá são muitas. Eles vão desde inglês, no período de férias, até cursos profissionalizantes que te preparam para o mercado local. Por isso, se você está interessado em iniciar o processo de imigração, é bom já ir pesquisando e se preparando.

O IRCC – Imigração, Refugiados e Cidadania do Canadá – convidou 89.800 pessoas em 2018 através do ITA (Invitations to Apply). No ano passado, mais da metade do total de convites emitidos foi para o Programa Federal de Trabalhadores Qualificados (the Federal Skilled Worker Program), atingindo 53% e cerca de um 1/3 para a Classe de Experiência Canadense (34%) – The Canadian Experience Class.

