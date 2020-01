Porto Alegre Porto Verão Alegre começa no próximo dia 8

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2020

As aventuras e desventuras de Pinóquio. Foto: Divulgação As aventuras e desventuras de Pinóquio. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Nesta quarta-feira, dia 8, começam as apresentações dos espetáculos que integram a 21ª edição do Porto Verão Alegre.

A partir do conceito “Tudo em Movimento”, o PVA 21 anos oportuniza, a preços acessíveis, 147 espetáculos (saiu da programação o Translúcido) em 19 espaços da capital – e 1 em Canoas, além de uma apresentação em Farroupilha, Lajeado e Santa Cruz do Sul – e se concretizará como o maior já realizado até agora, segundo os idealizadores, Rogério Beretta e Zé Victor Castiel.

Na primeira semana de festival será possível conferir clássicos como: A Doce Bárbara – Maria Bethânia e Banda; Bailei na Curva; Bukowski; Como Emagrecer Fazendo Sexo; Que Raio de Professora Sou Eu? e espetáculos mais recentes como Caio do Céu, Causos do Coronel, Brinco de Princesa (infantil) e O Sertão em Mim.

Além deles, pela primeira vez no festival: a comédia Enfim, nós!; os espetáculos de dança Bundaflor, Bundamor e Sambaracotu; os infantis Criaturas da Literatura e Expedição Monstro; e as comédias stand up: Diogo Almeida, Causos do Nego Véio com Nego Fagundes, Clube do Improviso e Maurício Dollenz – One Man Show.

