Possível substituto de Geromel, David Braz garante foco no Brasileirão: “Ainda não estamos pensando no Flamengo”

*Por Bárbara Assmann

Quando Renato precisou, David Braz esteve lá para entrar em campo, ajudar o grupo e até fazer golaço. Agora, com a lesão confirmada de Pedro Geromel, ele será o possível substituto do craque. Os próximos quatro desafios do Grêmio são pelo Brasileirão, já que o primeiro jogo da Libertadores é somente no dia 2 de outubro. Em entrevista coletiva nesta terça-feira (10), Braz garantiu que o tricolor estará focado nestes jogos para crescer no campeonato. “Temos que alcançar os líderes, chegar no grupo que vai para a Libertadores, porque ainda não temos a vaga garantida, mas sabemos que não vai ser fácil”, disse.

Segundo ele, substituir Pedro Geromel não é uma tarefa fácil, mas que vai tentar corresponder da melhor forma. “Se confirmar essa oportunidade, vou procurar corresponder da melhor forma, com a confiança da comissão técnica, e ajudar o Grêmio da melhor forma.”

O jogador certificou que o foco total está no Brasileirão, mesmo tendo que enfrentar o Flamengo na semifinal da Libertadores. “As conquistas que o Grêmio teve nunca foram fáceis. Vencerá quem fizer dois grandes jogos, mas ainda não estamos pensando neles [Time do Flamengo]”, afirmou.

O zagueiro também relembrou seu momento no Flamengo, quando o time carioca arrancou no Brasileirão e conquistou o título. “Falar em título a gente sabe que é difícil, mas não impossível. Vivi isso em 2009 no Flamengo. Arrancamos no 2º turno, ganhamos os confrontos diretos e conquistamos o título”, comentou.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

