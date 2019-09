PP diz que “Marchezan não cumpre palavra”

A crise na relação do prefeito de Porto Alegre Marchezan Junior (PSDB) com o PP, atingiu ontem um caminho sem volta. A demissão dos assessores do vice-prefeito Gustavo Paim, do PP, enquanto este encontrava-se em férias, foi o marco desta novela. O próprio vice-prefeito considerou a atitude do prefeito “desleal”. Paim vem sendo cogitado como pré-candidato a prefeito, baseado na promessa de campanha de Marchezan, de que não pretendia disputar a reeleição. O prefeito rebate afirmando que o PP deu início ao rompimento, através das posições assumidas pela bancada na Câmara de Vereadores.

Partido Progressista assume discurso duro

A direção do PP de Porto Alegre, respaldada pela direção estadual foi dura na nota emitida ontem, ao avaliar que “o prefeito Marchezan não aceita o lançamento de pré-candidatos a prefeito na Convenção Municipal do PP, esquecendo-se que ele assumiu o compromisso de não concorrer à reeleição. O PP esperava reciprocidade de quem ajudou a eleger, mas Marchezan novamente escolheu abandonar o compromisso de campanha. Faltando mais uma vez com a palavra.”.

Sinhozinho Lula e sua escrava Manuela

O jornalista José Neumânne Pinto, com esse titulo, lembra em comentário no jornal O Estado de S. Paulo, que Walter Delgati Neto, o Vermelho, que disse aos agentes da Operação Spoofing ter chegado a ele por intermédio da vice do ex-vice, Manuela d’Ávila, provocou uma estratégia da ex-deputada,para evitar problemas neste caso, que começa a ganhar contornos gravíssimos sob o ponto de vista criminal. A vice do ex-vice, segundo Neumânne, depois de cumprir ordens de Lula, “tirou o diploma de jornalista do armário para tentar escapar de eventual acusação de cumplicidade no crime do hacker Vermelho por ter intermediado sua comunicação com Greenwald.”

Sinal do acerto de Bolsonaro

O PT acaba de protestar contra a indicação de Augusto Aras para a chefia da Procuradoria-Geral da República. Por enquanto, a OAB nacional ainda não protestou.

STJ define reembolso em planos de saúde

Tema relevante, o reembolso de despesas do consumidor por planos de saúde teve dois julgamentos recentes na 3ª Turma do STJ, o que abriu importante precedente na jurisprudência dos Tribunais Superiores favorável aos consumidores, isso porque ocorreu uma interpretação extensiva (ou teleológica) do artigo 12 da Lei nº 9.656/1998, na medida em que, nos julgados, foram firmados dois entendimentos relativos à mesma norma. A regra literal prevista no artigo 12 da Lei dos Planos e Seguros Saúde garante o reembolso das despesas do consumidor com assistência à saúde, somente em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços credenciados pelas operadoras. O STJ tornou mais branda a regra, permitindo o reembolso dos gastos do consumidor em hospitais que não façam parte da rede credenciada, mesmo nos quadros em que não há urgência ou emergência.

