Praia de Belas Shopping apresenta a “Aventura de Natal dos Ursos”

Com a aproximação do Natal, uma das épocas do ano mais esperadas pelos brasileiros, o shopping Praia de Belas inova e promete surpreender os clientes com a sua decoração natalina criada especialmente para a ocasião, além de promover dez ações diferentes que compõe o seu calendário de ativações. O shopping da capital, que será o primeiro de Porto Alegre a inaugurar sua decoração, inicia seu calendário em 1° de novembro e segue com ações até 2 de janeiro de 2020.

A magia da data terá seu coração na Praça de Eventos da Ala Norte, onde irá receber um projeto cenográfico exclusivo e arrojado desenvolvido pela empresa C+E. Em mais de 200 metros quadrados, adultos e crianças poderão se encantar com a Aventura de Natal dos Ursos que, de forma lúdica, mostra a expedição dos ursos junto com o Papai Noel pelos encantos natalinos. Duas árvores gigantescas interligadas, de 12 e 10 metros, serão os principais destaques do espaço e guardam muitas brincadeiras em seu interior: cineminha, game touch e um grande escorregador. No entorno, um grande trenó para fotos, balanço adaptado para crianças com deficiência, oficinas e muitas brincadeiras prometem divertir o público.

O Natal não se concentra na área de eventos e segue pelos corredores do Praia de Belas Shopping, acompanhando o fluxo do empreendimento. O impacto aéreo se dará com uma decoração formada por bolas gigantes (cada uma com 2m de diâmetro) presas no tradicional teto de arcos do mall em cordões de led iluminados. No terceiro piso, dois pontos instagramáveis da decoração, ou seja, cenas de Natal especialmente criadas para que as pessoas tirem fotos e compartilhem, estarão disponíveis. Outro grande ponto instagramavel de sucesso é o tradicional urso com 5 metros de altura, que ficará em uma das saídas da Avenida Borges de Medeiros.

Outra novidade nos corredores é o Trono do Papai Noel, que estará em um novo local, no 3º piso, com mais espaço para receber seus clientes, ações e fotos. E com direito ao Troninho Pet, para que os animais de estimação também garantam registros com o Bom Velhinho. E a agenda do Papai Noel não para por aqui! Em uma ação inédita e exclusiva com o Dado Garden Grill, nos domingos dos dias 10, 17 e 24/11 e 1, 8 e 15/12, sempre das 9h às 11h, o Restaurante e o Shopping irão receber os clientes para um Café da Manhã exclusivo com o Noel. O cardápio foi preparado especialmente para o momento e terá preço de R$ 32,90 por pessoa – crianças de 05 a 10 anos pagam R$ 16,50.

O shopping irá promover uma ação social para sensibilizar os clientes a abraçarem o espírito natalino. Mais um espaço lúdico e instagramável, representado por uma enorme caixa de presente, será montado próximo à Praça de Alimentação no 2º Piso para que as pessoas façam doações, que serão repassadas para uma instituição de caridade. E, para finalizar a decoração, na fachada externa da Avenida Ipiranga os tradicionais laços gigantes iluminados que embalam o Praia de Belas.

“Preparamos um Natal para surpreender e encantar todos os clientes do Praia de Belas. Vamos proporcionar momentos inesquecíveis com uma agenda intensa e uma decoração exclusiva”, comenta Marcelo Borba, Gerente Geral do Praia de Belas.

Para completar e envolver ainda mais o público, o Praia de Belas Shopping está preparando uma extensa programação de atividades para estes dois meses. Uma parada natalina surpreendente e exclusiva que acontecerá no começo de novembro, promoção com brinde inédito, oficinas de Natal, apresentações especiais, entre outros eventos, fazem parte da agenda.

A magia do Natal vai tomar conta do Praia de Belas. As ativações exclusivas, somada ao mix de lojas completo, permite que os clientes comprem seus presentes e aproveitem a vida em um único lugar, sempre com facilidade, conforto e comodidade.

Aventura de Natal dos Ursos – A partir de 1º de novembro/ Horários Papai Noel :

01 de novembro a 12 de dezembro: segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 11h às 22h

13 a 23 de dezembro: todos os dias, das 10h às 23h

24 de dezembro: das 9h às 18h

Funcionamento da decoração

25/12, 29/12, 01/01/2020 e 02/01/2020: das 11h às 22h

26, 27, 28 e 30/12: das 10h às 22h

31 de dezembro: das 10h às 16h