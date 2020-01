Acontece Praia de Belas Shopping traz com exclusividade a Arena Frozen 2 para Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2020

Atividade inicia em 8 de janeiro e promete ser uma das principais atrações das férias para as crianças Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Frozen, a animação recordista de bilheteria nos Estados Unidos, está chegando ao Praia de Belas Shopping. Em uma ação exclusiva do Grupo Iguatemi com a Disney, a Arena Frozen 2 irá trazer um espaço muito especial, onde as crianças poderão desbravar e brincar na Floresta Encantada, lugar que Elsa e Anna viveram a infância.

De 08 de janeiro a 10 de fevereiro o Praia de Belas Shopping recebe o evento temático que, pegando carona no sucesso da estreia do filme nas telonas do Brasil, promete trazer mais de 15 mil visitantes ao espaço e virar a atração de férias da cidade. Com 120m² de diversão, a ação gratuita estará localizada no terceiro piso do shopping.

A brincadeira começa com os pequenos entrando na Floresta Encantada, onde precisam encontrar runas mágicas para acessar o evento e, já no interior da Floresta, a busca continua. Na sequência, a aventura segue nas Portas Encantadas, que levam à Montanha, com uma escalada, escorregador e uma passagem, especialmente pensada para que crianças com deficiência também entrem na brincadeira. No fim do circuito, a criançada chega ao Mar, uma grande piscina de bolinhas. Na parte externa, será montado um espaço instagramável com os personagens impressos em tamanho real.

“Proporcionar entretenimento com conteúdo tem sido um dos nossos principais objetivos, e iniciar o nosso calendário de eventos do ano trazendo com exclusividade a recordista de bilheterias do cinema Frozen II nos deixa muito felizes. Será uma experiência completa para todas as famílias neste período de férias.”, destaca Ângela Sosa, Gerente de Marketing do Praia de Belas Shopping.

A Arena Frozen II também será um espaço inclusivo, para que todos possam se divertir. Como já vêm ocorrendo nos grandes eventos do Praia de Belas Shopping, a equipe de monitores do espaço recebeu treinamento do Instituto Autismo & Vida para acolher famílias com autismo, além de contar com pessoas capacitadas para atender em libras e crianças com outras deficiências.

Além do Praia de Belas, outros três shoppings da Rede Iguatemi também apresentarão a atividade de forma simultânea: Iguatemi Alphaville, Iguatemi Ribeirão Preto e Iguatemi Esplanada.

Detalhes das seis atrações da Arena Frozen 2

Entrando na Floresta Encantada: As crianças chegam no mundo de Frozen II e, para iniciar essa nova aventura, precisarão entrar na Floresta Encantada e encontrar as runas mágicas para abrir a passagem secreta entre as grandes rochas mágicas e acessar as demais áreas do evento.

Floresta Encantada: No espaço, o participante deverá encontrar as runas para abrir a próxima passagem para as montanhas.

Portas Encantadas: Com as folhas rúnicas adquiridas na atividade anterior, as crianças poderão abrir as portas encantadas e chegar na montanha.

Montanha: Atravessar os obstáculos da montanha para chegar ao mar! Dois caminhos estão disponíveis na montanha: pelo lado de cima, as crianças maiores e aventureiras poderão escalar a grande montanha e chegar até um escorregador; o segundo caminho é por baixo, através de um túnel que terá passagem para crianças menores, pais e cadeirantes.

Mar: Grande mar de bolinhas onde as crianças deverão localizar grandes peças e construir do lado de fora da piscina de bolinhas.

A Arena Frozen 2 é gratuita e aberta ao público. Com brincadeiras sugeridas para crianças de 4 a 12 anos, o evento tem início no dia 08 de janeiro e segue até 09 de fevereiro nos seguintes dias e horários: de segunda a sábado, das 11h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h. O circuito dura 20 minutos, com capacidade máxima de 20 crianças, por ordem de chegada.

Arena Frozen 2/ De 08 de janeiro a 10 de fevereiro/ Horários: Segunda a sábado, das 11h às 22h | Domingos e feriados, das 12h às 20h/ 3º piso Praia de Belas Shopping (em frente à loja Havaianas)/ Atração gratuita

