"Preciso buscar a minha história no Grêmio", destaca Vanderlei na apresentação oficial

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2020

Foto: Rádio Grenal

O reforço Vanderlei foi oficialmente apresentado nesta segunda-feira (20), para a imprensa e torcedores do Grêmio. Contratado junto ao Santos, o goleiro fechou acordo com o clube tricolor no último sábado e, desde então, já se encontrava em Porto Alegre. Aos 35 anos, assinou contrato por anos, podendo renovar por mais 1 temporada após o período.

Os principais questionamentos foram em relação à meta tricolor, mas Vanderlei rechaçou a condição de titular absoluto. “Cada um vai dar o melhor diariamente aqui. A escolha fica por conta da comissão técnica”. E ainda fez questão de ressaltar os motivos que o trouxeram à equipe gremista. “Sempre foram jogos difíceis contra o Grêmio aqui, não tem como ser diferente. Essa lembrança, inclusive, me ajudou a vir pra cá. Eu vou vestir essa camisa para dar o meu melhor, pois estou muito motivado”.

A estreia do Grêmio em 2020 acontece nesta quarta-feira, diante do Caxias, na Arena. O goleiro, inclusive, se colocou à disposição para estar em campo já na arrancada do ano. Mas destacou que não tem a intenção de se comparar com aquele que se destacou nas últimas temporadas pelo clube tricolor: Marcelo Grohe. “Comparações são complicadas, até pelo Grohe ter feito temporadas espetaculares aqui e ter conquistado muitos títulos. Eu acho que preciso buscar a minha história no Grêmio. A história dele já está marcada, agora preciso escrever a minha”.

A Rádio Grenal transmite Grêmio x Caxias, nesta quarta-feira (22), ao vivo e direto da Arena. Você acompanha através do FM 95,9, site oficial e aplicativo móvel.

