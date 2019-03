Prefeito Nelson Marchezan Jr. é o palestrante do “Tá na Mesa”, na Federasul

“Porto Alegre do Futuro” é o tema sobre o qual o prefeito Nelson Marchezan Jr. vai falar no “Tá na Mesa”, nesta quarta(27), na Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul). Um dia após o aniversário de 247 anos de Porto Alegre, o prefeito vai detalhar as medidas que devem ser adotadas para incentivar o desenvolvimento da capital gaúcha. A coletiva de imprensa se iniciará às 11h15, no quarto andar da sede. A Federasul fica no Largo Visconde de Cairú, 17, no Centro de Porto Alegre.

