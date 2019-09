Presidente da Microsoft Brasil no Tá na Mesa nesta quarta (25)

O Tá na Mesa da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) desta quarta-feira (25) recebe a presidente da Microsoft Brasil, Tânia Cosentino, para falar sobre o “Verdadeiro poder da tecnologia e o que escolhemos fazer com ela”. O painel abrirá espaço para discussão sobre transformação digital, inteligência artificial e uso responsável da tecnologia.

Presidente da poderosa companhia desenvolvedora de softwares e recursos tecnológicos desde janeiro deste ano, Tânia Cosentino acumula mais de 30 anos de experiência, sendo 19 deles dedicados à multinacional francesa Schneider Electric, especializada em produtos e serviços para distribuição elétrica, controle e automação. Entre 2013 e 2018 foi a presidente da companhia na América Latina e estimulou o desenvolvimento de soluções diferenciadas e sustentáveis. Por seu trabalho, Tânia se tornou líder do programa HeForShe da ONU Mulheres e da Iniciativa do Pacto Global da ONU.

Deixe seu comentário: