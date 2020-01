Rio Grande do Sul PRF prende homem que dirigia embriagado e mulher por tráfico de drogas na BR-101

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2020

O casal foi preso em Osório Foto: PRF/Divulgação O casal foi preso em Osório. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu na BR-101, em Osório, no Litoral Norte gaúcho, um homem que dirigia embriagado e sua mulher por tráfico de drogas na tarde de domingo (19).

O carro em que eles estavam foi abordado durante uma blitz na rodovia. Ao vistoriarem o veículo, os agentes federais encontraram na bolsa da passageira, de 21 anos, sete pinos de cocaína, cerca de 20 gramas de maconha e R$ 430 em dinheiro.

O condutor, de 29 anos, foi submetido ao teste do bafômetro, que comprovou alta concentração de álcool no seu organismo. O casal se deslocava de Palmares do Sul para Capão da Canoa.

