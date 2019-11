Princípios do palhaço e o desenvolvimento de pessoas são tema do Improlab na Capital gaúcha

Desenvolver habilidades como atenção, empatia, raciocínio, expressão, adaptação, desinibição e oratória, integração social, positividade, criatividade, espontaneidade, correr risco e aceitar erro podem ajudar a todos nós, na atividade profissional e na vida pessoal. Esta é a proposta do Improlab – Laboratório de jogos, improviso, criatividade e afins! que ocorre no próximo dia 11 de novembro, das 19h15 às 21h15, na casa autogerida Simplify (Av. Bastian, 121, Menino Deus, Porto Alegre).

Com o uso de técnicas de improvisação teatral para fins não artísticos, Alessandra Becker e Gustavo Pereira propõem aos participantes serem melhores improvisadores. Ambos são facilitadores em Felicidade Interna Bruta FIB – Feliciência, que reúne filosofia, ciência e metodologia necessárias à implantação de um Programa de Felicidade com impacto real na performance de uma organização.

Segundo Alessandra, improvisação aplicada é um recurso eficiente no desenvolvimento de pessoas e equipes que, além de melhorarem sua criatividade, se tornam mais receptivos ao novo e ao desconhecido, mais atentos com colegas de trabalho e mais colaborativos.

Gustavo Pereira explica que o Improlab – Laboratório de jogos, improviso, criatividade e afins! é uma oportunidade para praticar os hábitos ou princípios básicos da improvisação a partir de jogos, quais sejam sim, e; seja flexível; estar presente; experimentação; seguir a intuição; fazer o outro se sentir bem; ouse falhar.

Os encontros do Improlab são mensais, esta é a oitava edição e última do ano. A temática é Happiness Skills e os Princípios do Palhaço.

Inscrições pelo site do Sympla (link https://www.sympla.com.br/8-ed-improlab—laboratorio-de-jogos-improviso-criatividade-e-afins__693375 ) e mais informações pelos e-mails falecomaale@faleconsultoras.com.br e pereira.gus@gmail.com>