Programa Chimarreando com a Liberdade festeja seu primeiro ano junto aos ouvintes

Nesta terça-feira (6), a Rádio Liberdade, integrante da Rede Pampa de Comunicação, celebra um ano de seu programa Chimarreando com a Liberdade, apresentado por Evandro Leboutte, diretor de programação e comercial da emissora. “Desde então, voltamos a ter um vínculo diário com os artistas gaúchos, com uma programação ao vivo”, celebra. O programa vai ao ar de segundas a sextas, entre 8h e 11h, abrindo um canal diário com o ouvinte, além da participação ativa nos principais eventos do calendárioo local, como a Expointer, Semana Farroupilha e Feira do Livro, entre outros.

Segundo Leboutte, a Rádio Liberdade vem se destacando pela sua liderança no segmento da música gaúcha, sendo uma referência também para o ouvinte que reside no interior do Estado, bem como para aquele que está no exterior, que encontra na emissora as raízes de sua cultura e hábitos. “As pessoas podem consumir a programação também pelo site e pelo aplicativo, o que amplia as opções para o ouvinte”.

Ao longo do ano, grandes nomes da música do Rio Grande do Sul passaram pela Rádio Liberdade. “Temos quatro pilares da música gauchesca – Teixeirinha, Gildo de Freitas, José Mendes e Pedro Raimundo e partindo disso, a Rádio oferece uma ampla programação com música de festivais, fandangueira e instrumental”.

Leboutte aponta ainda que a emissora também foca na mulher gaúcha. “Hoje, temos mais de 14 cantoras da nova geração da música gaúcha. As mais antigas e uma safra muito boa de novas cantoras e a mulher tem voz e vez na Rádio Liberdade”.

A trilha que abre o programa Chimarreando com a Liberdade é do cantor e compositor Renato Borgetti, conhecido como Borgettinho. Por isso mesmo, foi ele que marcou presença neste primeiro aniversário da emissora, uando também foram distribuídos brindes aos ouvintes, o que deverá se estender ao longo do dia.

Como ouvir

Rádio Liberdade em Porto Alegre e Região Metropolitana – AM 970

No Litoral Norte – FM 99,7

A Rádio Liberdade também pode ser acompanhada de qualquer lugar do mundo através dos aplicativos para celulares e tablets (Android, iOS e Windows Phone) e diretamente pelo site www.redepampa.com.br/novo/radiosonline/liberdade.php e www.rdliberdade.com.br

Na NET, através do canal 300

#RadioLiberdade #Liberdade #Gaucho #RioGrandeDoSul #Tradicionalismo#Prenda |

www.rdliberdade.com.br

www.redepampa.com.br/liberdade

Deixe seu comentário: