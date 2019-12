Acontece Projeto em parceira com o Google busca organizar as informações das escolas públicas para obter evidências através de indicadores

11 de dezembro de 2019

Como podemos organizar as informações das escolas públicas para obter evidências através de indicadores? Esse foi o desafio proposto no Programa Google Innovator Brasil 2019, que selecionou o projeto que será aplicado nas escolas públicas da rede municipal de Taquara/RS.

De acordo com o coordenador do projeto, Vinicius Vollrath, a iniciativa visa identificar um desafio existente na escola ou sala de aula que precisa ser enfrentado e que promova mudanças na educação e, também, seja acessível para outras escolas, que possa ser replicado.

Vinicius explica que depois de ser selecionado, o programa tem início na Innovators Academy, com três dias de imersão no escritório do Google em São Paulo. Lá, os participantes vão questionar e explorar os desafios, para prototipar e testar rapidamente a solução idealizada. Nesse processo aprendem novas tecnologias para educação com outros especialistas, usando a metodologia Design Thinking, sempre com foco nas pessoas que estão envolvidas com o problema.

Ele acrescenta que ao final da imersão, os instrutores ou mentores do Brasil e de outros países escolhem os projetos que desejam acompanhar no ano seguinte. Daí em diante, o Google acompanha, através de um checklist, o progresso dos projetos até que eles se transformem em uma nova ferramenta inovadora para educação.

O desafio principal da iniciativa, segundo Vollrath, é mensurar resultados, monitorar processos e obter evidências via indicadores na educação. Sem dados precisos e atualizados não se pode medir os resultados dos projetos pedagógicos nas escolas”, disse.

Vollrath destaca que as informações geradas pelos dados das escolas precisam ser de fácil assimilação. “Os gestores escolares precisam estar aptos para registrar, organizar e analisar os dados da escola”. Com isso, os pais que tiverem acesso fácil às informações do seu filho e da escola terão maior vínculo com os professores e a comunidade escolar.

