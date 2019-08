Projeto planeja tornar parque Assis Brasil autossustentável em energia

Sobre o telhado do Pavilhão Internacional, na Praça Central do parque Assis Brasil, há uma estrutura que pouco se nota na profusão de atrações da Expointer, mas que representa um avanço na sustentabilidade ambiental e econômica: um painel de energia fotovoltaica, mais conhecida como energia solar. A estrutrura, composta por 18 placas, foi instalado por iniciativa da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) como protótipo de um projeto que, quando estabelecido, deverá poupar R$ 500 mil por mês dos gastos do Estado com energia elétrica.

Uma parceria público-privada com as empresas Desenvolt, Engesul e Globo Brasil, por regime de comodato (empréstimo), tornou possível a instalação do protótipo, que, a partir do primeiro dia de feira, medirá por dois a três meses o potencial de energia elétrica da área do parque Assis Brasil. A medição servirá para estabelecer o termo de referência do projeto, que irá contemplar os 20 mil metros quadrados de telhado nos 31 pavilhões do parque. Serão dois hectares de placas solares, equivalentes a dois campos de futebol.

Além de ser renovável e limpa, a energia que for gerada a partir das placas fotovoltaicas irá não somente cobrir a demanda de energia elétrica do parque, como também poderá alimentar outros prédios vinculados ao Estado, como escolas, hospitais e demais prédios públicos. “O investimento, que vai ser em torno de R$ 8 milhões para fazer essa estruturação no parque, logo ali na frente vai se recuperar e vai trazer uma economia para o Estado”, afirma o secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covatti Filho.

As placas solares estão presentes também em outros pontos do parque. Na Casa da Emater, foi inaugurado um painel com oito placas de energia solar, também fruto de comodato, a fim de tornar o estande autossustentável energeticamente. Espalhados pelo parque, 60 postes de alimentação solar que estavam danificados foram consertados e reativados, contribuindo para a sustentabilidade econômica e ambiental.

