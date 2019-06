Promotoria de Paris tem poder para investigar Neymar

A Promotoria de Paris tem a prerrogativa de abrir uma investigação própria sobre o episódio em que o atacante Neymar é acusado de estuprar uma mulher brasileira em um hotel da capital francesa. O caso teria acontecido em 15 de maio, em um hotel próximo ao Arco do Triunfo.

Segundo fontes da Justiça da França, porém, o fato de a queixa da suposta vítima não ter sido registrada na cidade torna o envolvimento do Ministério Público local menos provável. Em teoria, se um crime acontece no país, ainda que sem envolver cidadãos franceses, os promotores estão habilitados a inquirir sobre ele – o mesmo vale para incidentes com franceses em solo estrangeiro.

No caso da acusação a Neymar, porém, não há algo como um trabalho de perícia que só forças in loco possam efetuar. O que pode ocorrer é a Promotoria francesa receber um pedido de colaboração da Justiça brasileira, a qual buscaria ajuda, por exemplo, para recolher imagens do circuito interno do hotel em que o crime teria acontecido. Neymar chegou à França em agosto de 2017, quando o PSG (Paris Saint-Germain) o tornou o jogador mais caro do futebol mundial. Em valores atuais, o clube pagou R$ 969,7 milhões para tirá-lo do Barcelona.

Desde que estreou na equipe, o Paris Saint-Germain conquistou duas vezes o título francês, mas falhou no objetivo maior: vencer a Champions League. Neymar atravessou bons momentos, mas também causou controvérsias, como na discussão com o uruguaio Cavani sobre quem deveria ser o cobrador de pênaltis do time. Na eliminação do torneio europeu na última temporada, contra o Manchester United, o brasileiro, lesionado, não atuou, mas tentou invadir o vestiário da arbitragem após a derrota em casa. Foi suspenso por três partidas para a próxima temporada.

Desde sábado (1º), a imprensa francesa acompanha com atenção a acusação contra Neymar e suas repercussões. O vídeo em que o jogador se defende da acusação foi tema de uma reportagem no equivalente francês ao Jornal Nacional, o 20 Heures do canal TF1, na noite de domingo (02).

O jornal impresso Le Parisien, que sempre segue de perto as notícias relacionadas ao Paris Saint-Germain, publicou sete textos sobre o assunto em seu site, desde o fim da noite de sábado (1), quando surgiu a informação de que o jogador era alvo de um boletim de ocorrência registrado em São Paulo.

Ao lado de Donald Trump e Roland Garros, o tópico Neymar é um dos destaques do cabeçalho da página do Parisien. No site do jornal esportivo L’Équipe, são nove textos publicados nas últimas 48 horas, um deles destacando “também um risco econômico” para o jogador na esteira da acusação. O título faz referência aos diversos contratos de publicidade e representação que o atleta tem com marcas de material esportivo, produtos cosméticos e telecomunicações, entre outros.

Na noite de segunda-feira (03), um dos temas da mesa-redonda do canal de TV do Équipe era “O PSG deve começar a escutar o Barcelona sobre [a volta para lá de] Neymar”. Discutia-se o quão decisivo o atacante podia ser entre as quatro linhas (e para o projeto do clube parisiense de se tornar uma potência europeia), mas nenhum dos participantes (quatro homens e uma mulher) comentou o noticiário relacionado a sua atuação fora dos gramados.

