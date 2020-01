Acontece Publicação da Braskem completa 20 anos com foco em segurança

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2020

Foto: Divulgação

Quase 600 mil exemplares é a marca alcançada pelo informativo Parceria, editado pela Braskem no RS, que completa em janeiro 20 anos de circulação contínua, compartilhando as boas práticas em comportamento seguro com os trabalhadores da Braskem no Polo Petroquímico de Triunfo. A cada duas semanas, a publicação impressa chega a aproximadamente 1.500 pessoas, em uma ação voltada às empresas prestadoras de serviços da companhia e aos integrantes da área de manutenção.

O Parceria tem papel importante nas paradas de manutenção da Braskem, com dicas e informações sobre condutas seguras. Nessas ocasiões, a tiragem chega a 3.500 exemplares por edição. O informativo também é distribuído nos eventos promovidos pela empresa como forma de agregar conhecimento e disseminar a cultura da segurança no ambiente de trabalho.

