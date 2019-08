Quer fazer EJA em Porto Alegre? Inscrições encerram nesta segunda-feira

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) para ensino fundamental em Porto Alegre tem 240 vagas em aberto. Porém, o prazo de inscrições se encerra nesta segunda-feira (5). A oferta é da Secretaria Municipal de Educação (Smed), em parceria com a escola EJA Monteiro Lobato, de maneira gratuita. As aulas são em dois turnos: tarde, das 13h30 às 17h30; e noite, das 19h às 22h.

Segundo o secretário municipal de Educação, Adriano Naves de Brito, a oportunidade facilita o avanço nos estudos. “O diferencial da parceria é oferecer mais uma opção de conclusão do ensino fundamental, focada em quem trabalha no Centro Histórico e imediações”, destaca ele.

As aulas começarão já nesta segunda (8) e há alguns requisitos para se cadastrar: idade mínima de 15 anos e até o 5º ano do ensino fundamental completo, pelo menos. As inscrições devem ser feitas no setor de atendimento ao público da Unidade de Gestão de Vagas da Smed, localizado na rua dos Andradas, 680, andar térreo. O local funciona das 9h às 16h30, sem fechar ao meio-dia.

Documentos necessários para inscrição:

– histórico escolar ou atestado de escolaridade;

– original e cópia de RG e CPF do aluno (e do responsável, em caso de estudante menor de idade);

– certidão de nascimento (caso o número já conste no RG não é necessário);

– comprovante de residência;

– para maiores de 18 anos, título de eleitor;

– para homens, certificado de reservista;

– foto 3×4.

