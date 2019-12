Grêmio “Querem contar com o Luan, conversem conosco”, diz presidente do Grêmio sobre especulações do Corinthians

Por Redação O Sul * | 2 de dezembro de 2019

Em entrevista coletiva, neste domingo, após a vitória sobre o São Paulo e a confirmação da vaga na fase de grupos da Copa Libertadores, o presidente do Grêmio foi questionado sobre as especulações envolvendo o interesse do Corinthians em Luan. Em sua resposta, o mandatário negou que haja algum tipo de negociação e ainda mandou recado ao clube paulista.

“Não conversem com o jogador antes de conversar conosco. Que fique bem claro”, declarou Bolzan, ainda reforçando: “Essa situação de negócio não existe e se, principalmente, querem contar com o Luan, conversem conosco”.

Ainda no final de semana, uma publicação do Timão agitou as redes sociais. Em seu perfil oficial no Twitter, o clube publicou uma foto da camisa que o time utilizou em 2011/2012, com a frase “O estagiário quer saber, Fiel: qual é o primeiro jogador que vem em sua mente ao olhar essa camisa? “. Em seguida, os internautas relembraram que a mesma camisa foi vista vestida pelo atacante gremista, em outra imagem que repercutiu, após o titulo mundial do Corinthians.

O estagiário quer saber, Fiel: qual é o primeiro jogador que vem em sua mente ao olhar essa camisa? 🤔#VaiCorinthians pic.twitter.com/epf6iXeSqJ — Corinthians (@Corinthians) November 30, 2019

Enquanto se recupera de uma lesão no departamento médico do Grêmio, o camisa 7 ainda tem futuro indefinido, mas já demonstrou a preferência em permanecer no tricolor. Para seguir em Porto Alegre, conforme informação da Rádio Grenal, o atleta estaria disposto a reduzir o salário para garantir a ampliação do vínculo.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

