Rádio Grenal e Rede Pampa lançam campanha solidária para o Gre-Nal 421

O Gre-Nal 421 ainda pode estar distante no calendário, mas na casa do clássico o jogo já começou. A rádio grenal em parceria com a 104 FM, com o apoio da Prefeitura de Porto Alegre, do Sport Club Internacional e do Grêmio, realizará uma campanha solidária especial neste inverno. Gremistas e colorados serão convidados à doarem agasalhos para a campanha “Driblando o Frio no Grenal” nos pontos de coleta e assim disputar o título de torcida mais solidária do #Grenal421. Participar é bem fácil, torcedor!

A equipe da rádio grenal estará nos dias 10 e 18 na Arena para recolher as doações tricolores e nos dias 17 e 19 no Estádio Beira-Rio para receber as peças dos colorados. No dia do jogo entre Grêmio e Bahia, pela Copa do Brasil, na Arena você poderá doar as peças de roupa das 17h00 até às 19h15 na Esplanada. Já no dia 17 de julho, data do enfrentamento entre Sport Club Internacional e Palmeiras no Beira-Rio, o torcedor colorado poderá doar os agasalhos no portão da imprensa do estádio. Você não vai perder essa, não é mesmo? Participe você também desta campanha e ajude a Rádio Grenal a espantar o frio do inverno com o calor das maiores torcidas do Rio Grande do Sul.

Driblando o Frio no Grenal:

– 10 de julho

Grêmio vs. Bahia

Esplanada da Arena

17h00 até 19h15

– 17 de julho

Internacional vs. Palmeiras

Estádio Beira-Rio

17h00 até 21h30

– 18 de julho

Esplanada da Arena

12h00 até 14h00

– 19 de julho

Museu do Internacional

12h00 até 14h00

– 20 de julho

Inter vs. Grêmio

17h00 até 18h30

