15 de janeiro de 2020

A Rádio Grenal começa o ano tratando da cobertura do Campeonato Gaúcho de Futebol 2020, o Gauchão, com todo o destaque que merece a competição que envolve a dupla Gre-Nal e outros dez times do Estado. Para a emissora da Rede Pampa de Comunicação, que só fala de futebol, ao vivo, nas 24 horas do dia, o Gauchão só poderia ser comparado a maior competição de clubes do mundo. Pensando nisso a Rádio Grenal lançou nesta quarta-feira, 15 de janeiro, a sua “TCHÊMPIONS LEAGUE”, em alusão a disputa realizada entre os milionários times da Europa que contam com os grandes astros do futebol do planeta, a “Champions League”.

A diretora de conteúdo, Marjana Vargas, afirma que “a ideia surgiu da necessidade de valorizar a competição mais tradicional do nosso Estado, engrandecendo as nossas tradições e a paixão dos gaúchos por seus clubes”. Além do registro da marca, a cobertura do Gauchão 2020 pela equipe da rádio Grenal ganhou uma criativa chamada em vídeo. Na primeira parte, lançada hoje (assista ao vídeo ao final), os comunicadores aparecem em situações inusitadas sendo convocados para a TCHÊMPIONS LEAGUE. A segunda parte será veiculada nesta quinta(16/01), com mais novidades.

A cobertura do Campeonato Gaúcho deste ano terá duração de quatro meses. As equipes da RÁDIO GRENAL vão percorrer mais de 4 mil quilômetros, alcançando diversas regiões do nosso Estado, como serra, zona sul, noroeste e Alto Uruguai. A maratona de jogos envolvendo a dupla Gre-Nal começa na próxima quarta-feira, dia 22 de janeiro, quando o Grêmio recebe o Caxias, na Arena. Já no dia 23, a rádio Grenal estará no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, para contar as emoções de Juventude e Internacional.

“O Gauchão é a nossa TCHÊMPIONS LEAGUE. É quando a Rádio Grenal reúne todos os seus talentos e esforços para dar a melhor visibilidade aos clubes, jogadores e, acima de tudo, aos torcedores e ouvintes da rádio que, como eles, é apaixonada por futebol”, finaliza Marjana.

