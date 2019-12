Agro Rede Pampa marca presença no lançamento da Expodireto Cotrijal 2020

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2019

Evento acontece nesta quarta-feira, 4 de dezembro, em Brasília. Grupo de comunicação será representado pelo vice-presidente, Paulo Sérgio Pinto. Foto: Banco de dados/O Sul Foto: Banco de dados/O Sul

O Lançamento da Expodireto Cotrijal 2020, uma das maiores feiras do agronegócio internacional, realizada anualmente na cidade de Não-Me-Toque, região norte do RS, acontece nesta quarta-feira, 4 de dezembro, às 08h30min, no prédio da Confederação Nacional de Municípios, em Brasília.

O Presidente da Cotrijal, Nei César Mânica e o vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto, serão recebidos pelo Ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni e pela Ministra da Agricultura Pecuária e Abastecimento do Brasil, Tereza Cristina, os quais serão convidados a prestigiar a 21° edição da Expodireto, que acontece de 02 a 06 de março de 2020.

A Rede Pampa possui um estúdio panorâmico dentro do Parque da Expodireto, em Não-Me-Toque, de onde cerca de 40 profissionais fazem a cobertura especial e em tempo real, durante os cinco dias do evento, de forma multimídia e integrada com a TV Pampa, rádio Liberdade, Portal e Jornal O Sul e redes sociais. Como parte do calendário oficial da Feira, na noite do dia 1° de março a Rede Pampa e a Cotrijal realizam o Troféu Brasil Expodireto, com um jantar para cerca de mil pessoas, em Carazinho. Na ocasião serão entregues as premiações para empresas e personalidades do agro.

