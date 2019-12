Tecnologia Relembre seis eletrônicos que “morreram” na última década

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2019

Motorola era uma das principais fabricantes de pager (Foto: Reprodução)

Aparelhos eletrônicos de sucesso no início dos anos 2000 tiveram seu uso modificado ou diminuído com as novidades em soluções tecnológicas. A última década marcou o avanço tecnológico, com a chegada de novos supercomputadores e mudanças na forma como o usuário fotografa ou escuta música.

A modernização e ampliação do uso dos smartphones, por exemplo, foi determinante para essa mudança de comportamento. Alguns eletrônicos de sucesso também perderam muito espaço na era dos smartphones e dispositivos conectados. A seguir, confira seis equipamentos que “morreram” ou foram praticamente descontinuados nos últimos anos.

1. Telefone fixo

O telefone fixo, que já foi sinônimo de status, hoje se tornou um aparelho de pouco uso no País. Segundo dados da Teleco, coletados na última edição do Censo Demográfico do IBGE, os aparelhos convencionais somam 38,3 milhões de assinaturas. Já o uso de celulares tem um total de 229,2 milhões.

Os telefones fixos ainda resistem, pois, em diversas operadoras de banda larga, a telefonia fixa é oferecida praticamente como um brinde, o que faz que os telefones fixos ainda sejam contratados mesmo tendo um uso bem menor em relação a ligações através da internet.

2. Secretária eletrônica

As secretárias eletrônicas eram mais comuns em escritórios e estabelecimentos comerciais, já que funcionavam como uma espécie de caixa postal pessoal, gravando os recados de ligações que você não pôde ou quis atender.

Assim como os equipamentos de telefonia fixa, as secretárias foram sumindo ao mesmo passo em que o telefone fixo perdeu a popularidade. Atualmente, são poucos os estabelecimentos que ainda usam o equipamento e, com a praticidade do celular, a secretária eletrônica acabou perdendo sua funcionalidade.

3. Pagers

Os pagers, que no Brasil também ficaram popularmente conhecidos como “bips”, por conta do nostálgico som de notificações, também caíram no esquecimento nesta última década, muito por conta da complexidade de seu uso. Para enviar uma mensagem, o usuário precisava entrar em contato com um operador, que entrava em contato com o destinatário. A popularização das mensagens via SMS fizeram com que o aparelho fosse “abandonado” no início da década.

4. Câmera digital

As câmeras digitais marcaram uma geração durante os anos 2000. Com diversas opções de cores e marcas, os aparelhos fizeram parte de uma época onde tirar selfies no espelho, por exemplo, dava ao usuário destaque na internet. Em 2019, as câmeras digitais perderam espaço para os smartphones. Equipados com câmeras cada vez mais poderosas, os celulares entraram de vez no dia a dia do brasileiro e substituíram o uso das câmeras.

Apesar disso, as câmeras digitais ainda resistem no campo profissional de fotografia, que conta com com equipamentos com preço bem elevado e qualidade de imagem premium. Outro setor que também mantém o uso dos equipamentos ativo é o de criadores de conteúdo. Muitos Youtubers gravam seus vídeos com câmeras profissionais.

5. GPS

Os equipamentos de GPS se tornaram populares no início dos anos 2000 e eram usados por motoristas que precisavam encontrar rotas mais curtas e mais rápidas para chegar ao seu destino. O aparelho era vendido em um formato similar ao de um celular e contava com uma tela de 5 polegadas, onde as direções e condições do trânsito eram exibidas. Modelos de GPS portáteis também tinham seu público, como aventureiros e profissionais que atuavam em áreas mais remotas.

Com o passar os anos, os smartphones conseguiram incluir aplicativos que deram fim à era do uso do GPS. Além disso, alguns modelos de carros já saem de fábrica com aparelhos embutidos ao painel de direção. Já para mobilidade, aplicativos como Google Maps e Waze auxiliam motoristas na hora de escolher o melhor caminho para chegar ao seu destino.

6. DVD/Blu-Ray Player

Os aparelhos de reprodução de DVD e Blu-Ray estavam presentes em muitas casas do Brasil no início dos anos 2000. Com o leitor de mídia, o usuário conseguia transformar sua casa em um cinema para exibir seus filmes prediletos.

Os aparelhos de DVD Player ou mesmo de Blu-Ray Player se tornaram praticamente obsoletos com a chegada de serviços como Netflix, Amazon Prime Vídeo e outros. E mesmo na indústria dos games, que também sempre fez uso de mídia física, vemos iniciativas como da Microsoft que lançou uma versão de seu console Xbox One, sem o leitor de mídia, funcionando exclusivamente com conteúdo digital por download.

