Renato encaminha time alternativo com portões fechados antes de enfrentar o São Paulo

Na manhã desta sexta-feira (30), o técnico Renato Portaluppi comandou o último treino antes do duelo, pelo Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o adversário é o São Paulo, às 11h, no Morumbi. Com a eminência da decisão na Copa do Brasil, o time terá formação alternativa, mas com um reforço importante da equipe.

Com a suspensão para o jogo de volta das semifinais, a tendência é de Everton esteja em campo contra a equipe paulista. Este, que deve ser, o único dos titulares, já que os demais serão preservados para a decisão da próxima quarta-feira, no Paraná.

Suspenso, o volante Rômulo é o único desfalque em relação à equipe que venceu o Athletico pelo Brasileirão, na rodada passada. Assim, a tendência é que Michel seja utilizado na posição, formando a dupla de zaga com Thaciano.

No último treinamento desta manhã, toda a atividade foi com portões fechados no CT Joaquim Grava, do Corinthians. Apenas os minutos finais foram liberados aos jornalistas, quando era realizado o já tradicional rachão.

Para o jogo deste sábado, o provável Grêmio tem: Júlio César; Rafael Galhardo, Paulo Miranda, David Braz e Juninho Capixaba; Michel, Thaciano, Luciano, Luan, Everton; Diego Tardelli.

Depois do jogo contra o tricolor paulista, a delegação do Grêmio retorna a Porto Alegre para começar os treinamentos de preparação ao segundo jogo das semifinais da Copa do Brasil. A delegação viaja a Curitiba na terça-feira e enfrenta o Athlético às 19h de quarta, na Arena da Baixada. Por ter vencido por 2 a 0 o jogo de ida, pode até perder por 1 a 0 que garante vaga na final.

