Renato Portaluppi coloca Flamengo como favorito, mas diz que Grêmio é mais experiente

Mais uma decisão na vida de Renato Portaluppi está chegando. O técnico gremista disputará mais um semifinal de Libertadores nesta quarta-feira (02), contra o Flamengo. E ele sabe da confiança que a torcida tricolor está depositando nele. “Como jogador, eu ganhei quase tudo aqui. Como treinador, tenho ajudado a conquistar muitos títulos. Eu sei da confiança que o torcedor tem em mim, e essa confiança eu tenho no meu grupo”, garantiu.

Em coletiva nesta terça-feira (1°), na Arena do Grêmio, Renato disse que tudo que tinha que ser feito, em conversas e treinamento, já foi realizado. “Até porque viemos de um trabalho a longo prazo, que vem dando certo”, lembrou. Porém, um dos assuntos mais comentados foi o time adversário, que o técnico gremista elogiou e ainda disse que o Flamengo é o favorito à vitória. “Flamengo todo mundo sabe que é uma máquina, uma Seleção Brasileira.[…] É favorito por tudo que ele gastou, por tudo que ele tem. A melhor equipe do Brasil, em termos de elenco”, avaliou.

Porém, apesar de favorito, o Flamengo tem pela frente o Grêmio, que entra na briga muito forte. Renato frisou que são duas equipes que jogam para frente e buscam o gol. “O Flamengo joga assim há quatro meses, o Grêmio há três anos”, lembrou. Para o jogo desta quarta, ele ainda disse que a prioridade será a posse de bola. “É fundamental valorizar a posse de bola. Quanto mais tempo você ficar com ela, menos você vai cansar”, explicou.

O time já deve estar pronto na cabeça de Renato, mas uma dúvida ainda resta: Maicon ou Michel. Ele caracterizou os dois jogadores, mas a dúvida só deixará de existir uma hora antes da partida. “São dois jogadores com estilos diferentes. Com o Maicon a gente ganha mais em posse de bola, com o Michel ganhamos em marcação”, ponderou.

Independentemente de quem jogará, Renato afirmou que tem um bom grupo e que todos têm condições de começar a partida. Não restam dúvidas, o Tricolor jogará sempre para ganhar. A partida será amanhã, na Arena do Grêmio, às 21h30.

Deixe seu comentário: