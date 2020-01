Rio Grande do Sul Representantes da Secretaria da Educação do RS discutem tecnologia na educação com diretoria do Google

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2020

Integrantes do Centro de Gestão e Inovação da Seduc estiveram na sede do Google em São Paulo. Foto: Divulgação/Seduc Integrantes do Centro de Gestão e Inovação da Seduc estiveram na sede do Google em São Paulo. (Foto: Divulgação/Seduc) Foto: Divulgação/Seduc

Representantes da Seduc (Secretaria da Educação) realizaram visita à sede do Google, localizada em São Paulo, nesta quinta e sexta-feira (16 e 17 de janeiro). Durante o encontro, foram apresentados os projetos prioritários da pasta, com destaque para o Jovem RS Conectado no Futuro, iniciativa que destaca o protagonismo do estudante no processo de ensino, por meio de temáticas como empreendedorismo, inovação e criatividade.

Karina Menegazzo e Silvio Zomer, à frente do Centro de Gestão e Inovação da Seduc, setor responsável por fomentar projetos de inovação e realizar o monitoramento dos resultados da Rede Estadual de Educação, estiveram com John Vamvakitis, diretor internacional da Google For Education.

“Compartilhar os detalhes do projeto que transformará a educação no Rio Grande do Sul com profissionais especialistas em tecnologia e suas aplicações nos enche de entusiasmo”, afirma Camila.

Zomer, por sua vez, destaca que o momento de troca de experiências com uma das líderes do segmento proporciona o enriquecimento das propostas. “Tivemos um retorno muito positivo por parte dos profissionais da empresa, o que nos faz acreditar ainda mais que estamos no caminho certo”, diz.

Sobre o Jovem RS Conectado no Futuro

Programa estratégico que promove o empreendedorismo, a inovação e a criatividade nas escolas, em parceria com parques tecnológicos e universidades. Busca potencializar o pensar e o fazer científico, colaborativo e a cidadania, oportunizando o protagonismo do estudante no processo de ensino.

