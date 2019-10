Roubo em subestação deixa trecho da avenida Beira-Rio sem luz

A subestação de energia elétrica do Parque Marinha foi roubada na madrugada desta quarta-feira (02). Foram furtados componentes elétricos e cabos. Pelo menos 350 metros da avenida Edvaldo Pereira Paiva (Beira-Rio), da rua Licinio Zimmermann até a administração do Parque Marinha do Brasil, próximo ao estádio Beira-Rio, estão sem iluminação pública por tempo indeterminado.

Equipes da Coordenação de Iluminação Pública da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos já fizeram vistoria no local e estão buscando o conserto emergencial para restabelecer a luz.

Deixe seu comentário: