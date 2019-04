Saiba como fazer uma varredura por vírus no computador com o Windows Defender

O Windows Defender é a aplicação nativa do sistema operacional da Microsoft para que os seus usuários não precisem realizar a instalação de um antivírus na máquina. Apesar de funcionar como tal, muitas vezes o seu processo está em execução, mas o usuário não percebe, já que, diferentemente de programas convencionais da categoria, a sua interface fica um pouco mais escondida.

Por sua vez, fazer a varredura por vírus no computador de forma periódica é extremamente importante e, no Windows Defender, esse processo acaba ficando um pouco mais escondido. A seguir, veja como realizar a varredura de vídeos no computador manualmente utilizando o Windows Defender no Windows 10.

O processo de varredura de vírus com o Windows Defender é bem simples e não requer que o Windows 10 esteja em uma versão específica. Além disso, mesmo ao possuir outro antivírus instalado na máquina, esse processo ainda pode ser executado.

Como fazer a varredura com o Windows Defender

Dependendo de configurações a serem realizadas no Windows 10, pode ser que o ícone do Windows Defender não esteja na bandeja do sistema ao lado do relógio. Assim, veja o caminho em que, independente das suas configurações, será possível realizar essa varredura.

1- Aperte junto as teclas “Win + I” para abrir a tela de “Configurações” do Windows 10 e entre em “Atualização e segurança”; 2- Na nova tela, clique em “Windows Defender”; 3- Clique em “Abrir a Central de Segurança do Windows Defender”; 4- Agora, clique em “Proteção contra vírus e ameaças”; 5- Neste momento, você já pode usar a opção de “Verificação Rápida”, entretanto, é recomendado que você entre em “Verificação avançada”; 6- Selecione o método desejado e clique em “Verificar agora”.

Por padrão, no Windows 10, esse antivírus só realiza de forma automática a varredura rápida, que não é o método mais eficaz de proteção. Assim, como você deve ter notado acima, há outros métodos de verificação, que são:

Verificação completa: analisa todos os arquivos presentes em discos e programas que estão sendo executados. Acaba deixando o sistema lento enquanto o processo está sendo realizado.

Verificação personalizada: somente os arquivos ou pastas selecionadas por você serão verificadas.

Verificação do Windows Defender Offline: alguns vírus menos convencionais não podem ser detectados com o Windows em execução. Assim, o Windows Defender reinicia a sua máquina e faz a verificação por esse tipo de vírus antes de iniciar o sistema operacional.

