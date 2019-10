Saiba como o Flamengo recuperou Arrascaeta e Rafinha em tão pouco tempo

Em 19 dias, o Flamengo recuperou Arrascaeta de uma cirurgia e o colocou para jogar contra o Grêmio no segundo e decisivo jogo da semifinal da Libertadores. O problema no menisco e no ligamento colateral medial do joelho esquerdo teve gravidade ainda maior constatada durante a operação. O prazo era curto demais – normalmente é necessário mais de um mês.

Então, o médico do clube, Márcio Tannure, chamou o jogador, disse que seria possível recuperar para a partida, e o uruguaio aceitou o desafio: “Vamos”, respondeu Arrascaeta. Em seguida, iniciou tratamento em até três períodos, inclusive em casa, até a última semana.

O tempo também era inimigo de Rafinha. A fratura na face sofrida contra o Athletico foi operada no dia seguinte. A velocidade de atendimento em Curitiba foi decisiva. Após ser atendido em um hospital local e fazer exames, o lateral chegou ao Rio na segunda-feira, realizou a cirurgia, teve alta na terça e iniciou tratamento na quinta. Desde que se reapresentou, se colocou à disposição para o jogo decisivo.

A presença de Rafinha como titular dependia de duas coisas: que ele usasse um capacete de proteção, para evitar pancada no local da fratura, ainda não consolidada, e que se sentisse à vontade para realizar todos os movimentos, como correr, cabecear a bola, etc. O jogador testou o equipamento e disse que estava pronto. Faltava apenas um aval final do cirurgião Augusto César, que veio na véspera. Rodinei estava apenas de sobreaviso.

Arrascaeta só teve a confirmação de que seria titular no domingo (20), após participar de um coletivo com jogadores da base.

Sobre Rafinha, o médico, que foi carregado pelo atleta após a partida no Maracanã, exaltou a disposição do jogador em estar no compromisso decisivo do jeito que pudesse.