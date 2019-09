Saiba mais sobre o desfile de 7 de Setembro em Porto Alegre, na manhã deste sábado

Às 10h deste sábado, 7 de setembro, será realizado em Porto Alegre o desfile local alusivo ao Dia da Independência. O evento tem como local a avenida Beira-Rio (Edvaldo Pereira Paiva) e a concentração para as apresentações ocorre na avenida Padre Cacique, próximo à Fundação Iberê Camargo (bairro Cristal), na Zona Sul.

Meia hora antes da parada militar propriamente dita, o governador gaúcho Eduardo Leite, acompanhado do general Antonio Geraldo Miotto, do chefe CMS (Comando Militar do Sul, antigo 3º Exército), faz a tradicional revista das tropas. Às 9h45min, será a vez das honras militares e hasteamento de bandeiras (Rio Grande do Sul e Brasil).

O desfile deve contar com a participação direta de quase 5 mil civis e militares. No que se refere aos veículos (uma das atrações mais esperadas pelos espectadores), estão previstas 200 viaturas das Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica), Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Guarda Municipal.

Já para a tarde, no Parque da Redenção, está prevista uma manifestação em defesa da democracia, da educação e do meio ambiente. O evento começa às 15h nas imediações do Monumento ao Expediciário, em frente ao Colégio Militar.

A montagem do palanque e de outros itens da estrutura foi realizada durante nesta semana, entre a terça e a quinta-feira, 24 horas por dia. O trabalho contou com cerca de 50 militares do 3º Batalhão da PE (Polícia do Exército), utilizando pontes metálicas pertencentes à unidade de Engenharia de Combate (Cachoeira do Sul).

Tempo

Após uma tarde de sexta-feira marcada por chuvas e trovoadas na capital gaúcha, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê para este sábado um dia nublado a encoberto, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas em áreas isoladas – não há informações sobre eventual cancelamento do desfile em caso de mau tempo. Já as temperaturas oscilarão entre 16ºC e 24ºC.

Trânsito

Devido ao desfile, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) adiantará das 6h45min para as 5h o bloqueio do trecho destinado ao lazer na avenida Beira-Rio. Diferente do procedimento habitual, a interrupção se estenderá da Fundação Iberê Camargo até a dispersão do desfile, pouco antes do cruzamento com a avenida Ipiranga.

Os motoristas que desejam se deslocar até a Zona Sul da cidade durante a manhã podem acessar a avenida Padre Cacique e o desvio pela rua Taquari, até a rua Chuí, em frente ao BarraShopping. A previsão é que o trecho esteja liberado no início da tarde. Já o transporte coletivo opera com tabela de feriado na capital gaúcha ao longo do dia.

(Marcello Campos)

