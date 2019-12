Acontece SCGÁS anuncia investimentos de R$ 410 milhões em cinco anos

Por Redação O Sul | 24 de dezembro de 2019

Plano Plurianual de Negócios da Companhia prevê aceleração no atendimento a novos mercados Foto: Marcos Santos/USP Imagens Foto: Marcos Santos/USP Imagens

Com metas ousadas para ampliar a oferta de gás natural em Santa Catarina, a SCGÁS iniciará um novo ciclo de investimentos a partir do ano que vem: cerca de 80% do montante de R$ 410 milhões previstos de 2020 a 2024 serão alocados para implantação de mais 390 quilômetros de rede de distribuição. Os demais 20% serão destinados a custos com obras, elaboração de novos projetos, desenvolvimento de tecnologias e aprimoramento de máquinas e equipamentos de operação.

Os expressivos valores projetados para os próximos cinco anos são reflexo da segurança regulatória do setor de gás natural no Estado, com a consolidação da aplicação periódica da conta gráfica e a recente definição da margem bruta de distribuição da SCGÁS.

“Somos uma empresa que promove desenvolvimento socioeconômico por meio da implantação de infraestrutura de rede e estruturação de outros modais de entrega do gás natural, melhor energia disponível atualmente em larga escala. Trabalhamos incansavelmente neste ano que se encerra para avançarmos na segurança regulatória, necessária para atender novos mercados, cidades e regiões. E nós conseguimos! Agora o momento é de fortalecimento interno para a execução desse ousado plano aprovado por nossos acionistas”, afirma o presidente da Companhia, Willian Anderson Lehmkuhl.

Retomada e recordes em 2019

De janeiro a novembro de 2019 o investimento realizado pela SCGÁS chegou a R$ 50 milhões, valor quase três vezes maior ao total do ano passado, e a extensão de rede implantada em Santa Catarina ultrapassou a marca de 1.200 quilômetros. Foram ligadas 28 novas indústrias, 1.266 unidades residenciais e nove unidades comerciais à rede de gás natural. No total, a Companhia terminará o ano com mais de 15 mil clientes, incluindo os 132 postos de distribuição de GNV que atendem 105 mil veículos usuários emplacados em Santa Catarina.

Com a ampliação do número de clientes e o aumento da capacidade de investimentos, a SCGÁS atingiu novos recordes de distribuição em 2019, registrando o pico de vendas de 2,2 milhões de metros cúbicos no dia 08/11, o maior da história de operação da Companhia.

