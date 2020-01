Rio Grande do Sul Secretaria Estadual de Educação planeja ano letivo de 2020 em encontro com coordenadores regionais

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2020

Encontro entre secretário Karam e coordenadores regionais prossegue nesta sexta-feira, dia 17. Foto: Lucas Nogare/Seduc Encontro entre secretário Karam e coordenadores regionais prossegue nesta sexta-feira, dia 17. (Foto: Lucas Nogare/Seduc) Foto: Lucas Nogare/Seduc

A Seduc (Secretaria Estadual da Educação), promove até sexta-feira (17) no Auditório Paulo Freire, no Caff (Centro Administrativo Fernando Ferrari), um encontro com os 30 CREs (Coordenadores Regionais de Educação).

O evento, iniciado nesta quinta-feira (16) tem o intuito de planejar as mudanças pedagógicas previstas com a implantação do projeto A Escola Gaúcha, reorganizar o calendário letivo de 2019 afetado pela greve dos professores e avançar no ajuste da matriz curricular do Novo Ensino Médio e da nova BNCC (Base Nacional Comum Curricular).

Conforme o secretário da Educação, Faisal Karam, o ano de 2020 será muito importante para a reorganização pedagógica e financeira da educação no Estado. “Teremos um período de grandes reformas administrativas que visam amenizar a situação fiscal do Rio Grande do Sul, permitir mais investimentos para obras e oferecer um plano de carreira mais justo aos servidores públicos”, explica.

Entre as dimensões propostas pelo projeto A Escola Gaúcha, estão formação integral dos estudantes, organização curricular, práticas pedagógicas, gestão educacional, valorização dos profissionais da educação, infraestrutura escolar, avaliação, financiamento e regime de colaboração com os municípios.

“Temos de estruturar e padronizar as ações do sistema estadual de ensino para avançar nas políticas educacionais do Rio Grande do Sul”, destaca o diretor do departamento de Educação, Roberval Furtado.

Para a secretária adjunta de Educação, Ivana Flores, a recuperação do calendário letivo de 2019 é um momento em que o direito de acesso à educação dos alunos precisa ser devidamente assegurado e fiscalizado pelas CREs.

“Tenho 32 anos de magistério e acredito que as famílias não podem ser punidas por uma escolha profissional dos educadores. O artigo 5º da Constituição Federal é bem claro quanto a esta situação. Sabemos das dificuldades, mas nós, servidores, precisamos ter coerência e responsabilidade com a sociedade”, afirma.

Programação

Além da palestra do diretor do Departamento de Educação, Roberval Furtado, que detalhou as novas portarias que regulamentam e padronizam as matrizes curriculares nas escolas estaduais, a manhã desta quinta teve apresentações sobre as regras da Educação Especial e orientações do Departamento de Tecnologia da Informação sobre o Diário de Classe On-line.

Durante a tarde e a amanhã de sexta-feira, as palestras serão dedicadas aos programas de alfabetização e correção de fluxo: RS Alfabetizado, Aceleração RS e 6º ano, Tô Chegando!

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário