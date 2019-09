Semana poderá ter geada no Rio Grande do Sul; veja a previsão

Setembro chegou, mas o frio ainda não dará a cara a tapa e permanecerá durante o amanhecer desta semana no Rio Grande do Sul. O ar gelado ganhará força e, nesta segunda-feira (2), há chances de geada em alguns pontos. Em Bagé, por exemplo, a mínima será de 2°C. Áreas do sul e da campanha também terão ocorrências deste fenômeno, porém, com predomínio de sol.

Já nas outras regiões do Estado, a semana começará com temperaturas mínimas entre 7°C e 12°C. Mesmo com o sol, o tempo será gelado. As máximas vão girar em torno dos 16°C e 19°C. Durante o resto da semana, o clima tende a ser de sol e somente a partir de quarta-feira (4) as temperaturas tendem a ficar mais amenas. Depois, o tempo firme persiste até o final da semana.

Em Porto Alegre, as temperaturas devem oscilar entre os 9 e 19 graus nesta segunda-feira.