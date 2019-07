Senac Informática promove Pet Day

Chegou a vez do Senac Informática mostrar que é “pet friendly”. Nesta segunda-feira (29/7), a escola abre suas portas para os melhores amigos dos colaboradores. Esta primeira edição do Pet Day, em que só será possível levar cães, já conta com a parceria da empresa Petz, que sorteará um kit, e da Ong 101 Vira-Latas, que levará cães para adoção. A ideia foi tão bem aceita na comunidade local, que alunos e moradores da região já estão se organizando área para arrecadar roupas e ração. “As empresas entendem cada vez mais que a qualidade de vida e a saúde dos colaboradores interferem diretamente na produtividade e motivação. Para tornar o ambiente de trabalho ainda mais convidativo, muitas começaram a instituir o Pet Day, em que permitem que o colaborador leve o seu bichinho de estimação para a organização”, relata o diretor da instituição, Pedro Paulo Vizzotto.

Já para a ciência, organizações que aderiram ao projeto seguem no caminho certo. Um estudo recente da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, mostrou que levar seus próprios pets para a empresa pode ajudar a reduzir os níveis de estresse no meio corporativo. De acordo com a pesquisa, que comparou lugares que aceitam os bichinhos com locais que não aceitam, o problema era muito menor onde os pets eram bem-vindos (fonte: www.gazetadopovo.com.br).

A prática vem se tornando bastante popular em diversas empresas. Para Vizzotto, há vários efeitos positivos que trazem benefícios não só para os colaboradores como também para as empresas. “Empresas que instituem o Pet Day passam a ser mais bem vistas, tanto pelos profissionais no mercado de trabalho, como pelos clientes. Elas passam a imagem de ser uma corporação que se preocupa com a satisfação e a qualidade de vida dos seus colaboradores, o que contribui de maneira muito positiva com o employer branding”, afirma.

A história do Pet Day

Oficialmente, o primeiro Pet Day aconteceu nos Estados Unidos, em 1999, encabeçado pela companhia de suplementos veterinários Pets.com, da Califórnia. A ideia se espalhou pelo país e passou a ser praticada em outras organizações. Quase duas décadas depois, a proposta ganha ampla adesão no mundo inteiro. (fonte: www.gazetadopovo.com.br).

Deixe seu comentário: