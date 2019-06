Servidores e cães gaúchos que atuaram em Brumadinho recebem homenagens

Bombeiros e cães gaúchos que ajudaram nos salvamentos e apoio às vítimas em Brumadinho-MG, após o rompimento de uma barragem, no dia 25 de janeiro, foram homenageados pelo governo gaúcho. A perita Cristina Barazetti Barbieri e os bombeiros Gerson Meireles dos Santos, Alex Sandro Teixeira Brum, Vagner Charão Lago e Juliano Soares Sodré, foram oficialmente reconhecidos nesta sexta-feira (7), além de uma condecoração especial: os labradores Guapo, Bono, Logan e Barão também ganharam medalhas.

(Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini) (Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini)

Os servidores e cães foram designados pelo governador Eduardo Leite para representar os gaúchos na tentativa de amenizar as perdas e o sofrimento causado pelo rompimento. Com música da banda da Brigada Militar, a homenagem ocorreu nos jardins do Palácio Piratini, com presença de autoridades civis e militares.

“Ao mesmo tempo em que recordamos esse triste momento da história nacional, é uma oportunidade de demonstrarmos o melhor sentimento humano, que é a solidariedade. O trabalho desses bravos homens e cachorros muito nos orgulha, porque serviu para amenizar a dor de muitas famílias no auge do sofrimento”, destacou Leite, um dos responsáveis por condecorar os seis servidores e os quatro cães de salvamento com a medalha da Defesa Civil do RS.

Conheça os heróis caninos: