Sob calor intenso, o Inter treinou para o jogo contra o Pelotas no Gauchão

Um adversário a mais apareceu no treinamento colorado desta terça-feira (22), no CT Parque Gigante, em Porto Alegre: o sol intenso de Porto Alegre marcou presença durante toda a atividade fazendo os jogadores suarem bastante, juntamente com o trabalho forte comandado pela comissão técnica.

O técnico Odair Hellmann realizou um treino com bola com os atletas que devem atuar na próxima partida. Em um primeiro momento, o grupo fez um exercício de ataque contra defesa, depois, em campo reduzido, uma atividade técnica de 7×7, finalizando o penúltimo dia de preparação.

O atacante Tréllez, último jogador apresentado pelo clube, treina normalmente com seus novos companheiros e pode ser uma opção a mais para o técnico colorado.

Outros atletas podem estrear pela equipe no jogo contra o Pelotas, na quinta-feira (24), no estádio Beira-Rio: o lateral Bruno e o atacante Rafael Sobis. O time que iniciará o confronto deve ser diferente do que atuou em Ijuí.

Antes do treinamento, o meio-campista Patrick concedeu entrevista coletiva no CT e falou sobre o recomeço colorado. “A gente tem um padrão de jogo, um entrosamento, temos que continuar o que estamos fazendo, nos preparamos bem. É entrar em campo quinta e conquistar nosso objetivo”, afirmou o camisa 88.

A equipe volta a treinar nesta quarta-feira (23) encerrando a preparação para a estreia em casa na temporada.

