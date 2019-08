Sonda indiana entra na órbita da Lua

A nave espacial indiana Chandrayaan-2 entrou na órbita lunar nesta terça-feira, executando uma das manobras mais difíceis de sua histórica missão à Lua. Depois de quatro semanas de viagem, a nave completou a inserção na órbita lunar como previsto, informou um comunicado da agência espacial indiana (ISRO, na sigla em inglês).

A Inserção Orbital Lunar (LOI, na sigla em inglês) “foi completada com êxito às 9h (0h30 de Brasília) como previsto, usando o sistema de propulsão a bordo. A duração da manobra foi de 1738 segundos”, afirmou a ISRO. A Índia pretende ser a quarta nação, após Rússia, Estados Unidos e China, a levar uma nave espacial à Lua.

Se o restante da missão transcorrer de acordo com o planejado, a sonda indiana fará a alunissagem no polo sul do satélite no dia 7 de setembro. A inserção desta terça-feira (20) foi uma das operações mais complicadas da missão, porque se tivesse se aproximado da Lua a grande velocidade, a sonda se perderia no espaço.

E em caso de velocidade abaixo da necessária, a gravidade da Lua teria atraído a sonda, o que provocaria uma colisão. A Chandrayaan-2 (“Carro lunar” em hindi) decolou do centro de lançamento de Sriharikota, sudeste da Índia, em 22 de julho.

A agência espacial indiana afirmou que a missão ajudará os cientistas a ampliar a compreensão sobre a origem e a evolução da Lua com estudos topográficos detalhados, análises mineralógicas e uma série de experimentos. Nova Délhi destinou 140 milhões de dólares para a missão, um valor muito inferior ao utilizado pelas outras grandes agências espaciais para missões deste tipo.

Estrela

Quando uma estrela se aproxima demais de um buraco negro supermassivo, ela começa a agonizar por causa da intensa gravidade que a atrai com força monstruosa, e acaba sendo dilacerada em um fenômeno conhecido como “evento de ruptura de maré” (TDE, na sigla em inglês).

Ela não é apenas engolida, mas parte de seus detritos são arremessados em alta velocidade. Esse é provavelmente um dos eventos cósmicos mais violentos que conhecemos, e provoca um clarão repleto de radiação.

Há um vídeo da Nasa (agência espacial americana) em que um artista ilustrou o momento em que um buraco negro supermassivo engole uma estrela. A simulação mostra como detritos da estrela são arremessados para fora, enquanto o resto é consumido pelo buraco negro. “A representação deste artista ilustra descobertas de uma estrela desfiada por um buraco negro”, disse a agência espacial.

“Quando uma estrela vagueia muito perto de um buraco negro, forças intensas dilaceram a estrela”, enquanto detritos estelares são lançados para fora. “Isso causa uma explosão de raios X que pode durar alguns anos”.

Deixe seu comentário: