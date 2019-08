Stara anuncia investimento

A Stara possui a maior linha de máquinas e implementos agrícolas do Brasil e exporta para 35 países. A empresa, que tem sede em Não-Me-Toque (RS), completa neste mês 59 anos de fundação e tem a inovação e a evolução constante como pilares fundamentais de sua linha de atuação. A Stara possui cerca de 2,5 mil colaboradores e uma rede com mais de 120 concessionárias e revendas no Brasil e na América Latina.

Nesta terça-feira (13), o diretor-presidente da Stara, Gilson Trennepohl, anunciou que a empresa fará um investimento de R$ 70 milhões nos próximos dois anos.

Deste total, R$ 35 milhões serão aplicados na construção da nova planta fabril em Santa Rosa (RS). A unidade vai contar com as linhas de corte, dobra, usinagem, solda e montagem, ou seja, todo o processo de manufatura, contemplando, inclusive, a expedição, gerando um aumento em sua linha de produção.

A unidade terá uma área construída de 15 mil m² e será a fábrica mais moderna da região de Santa Rosa (RS), gerando mais 150 empregos diretos.

Os outros R$ 35 milhões serão investidos em inovações na matriz da Stara, em Não-Me-Toque (RS). A empresa, sempre tendo como foco a evolução constante, vai modernizar ainda mais sua linha industrial, também gerando um aumento no volume de produção.

– Estamos fazendo esse investimento porque acreditamos neste país, nos nossos colaboradores e na Stara – ressaltou Gilson Trennepohl.

O anúncio do investimento ocorreu na mesma data em que o diretor-presidente da Stara completou 35 anos como colaborador da empresa. Também neste mês, no dia 29, a Stara comemora 59 anos de fundação.

