Stara marca presença na 42ª Expointer com aniversário e prêmio

A Stara marcou presença na 42ª Expointer, em Esteio. A empresa comemorou os 59 anos durante a feira, no dia 29 de agosto. O estande da Stara no Parque Assis Brasil recebeu mais de 600 pessoas na ocasião para comemorar a data. Antes disso, na noite de terça-feira (27), a empresa recebeu o prêmio do Destaque A Granja do Ano, na categoria Plantadeiras. A decisão dos votos ficaram por conta dos produtores rurais.

“O momento atual é espetacular para o segmento do plantio. Fomos agraciados com essa premiação pelo segundo ano consecutivo, o que é um grande reconhecimento e demonstra a percepção positiva dos clientes em relação aos nossos produtos”, relatou o gerente comercial para a região Sul do Brasil, Jeferson Stieven.

As inovações tecnológicas da Stara oferecem ao produtor rural o melhor plantio do país. “O plantio à taxa variável, o Desligamento Linha a Linha Stara, a Distribuição Precisa Stara, o Syncro, máquinas articuladas e com facilidade de transporte são alguns dos diferenciais da Stara na linha de plantio”, comentou o gerente.

A matriz da Stara fica localizada em Não-Me-Toque (RS) e ela possui filiais em Carazinho (RS) e Santa Rosa (RS), além de uma planta fabril na Argentina. A empresa tem uma rede com mais de 120 concessionárias e revendas na América Latina e mais de 2 mil colaboradores.