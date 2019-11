SugarCake Show ocorre neste final de semana, em Porto Alegre

A segunda edição do SugarCake Show, o mais importante evento da confeitaria no Rio Grande do Sul, ocorre neste final de semana (09 e 10), em Porto Alegre. Durante dois dias, a partir das 9h30min, mais de 25 profissionais estarão no auditório da UniRitter – Zona Sul para apresentarem o que há de mais moderno no setor.

“Será um desfile de grandes nomes e de receitas incríveis. É uma oportunidade única para profissionais e amadores aprimorarem seus conhecimentos na área. Estamos trazendo a Porto Alegre um elenco consagrado de chefs confeiteiros para que todos aproveitem ao máximo as aulas. É a chance de encontrar em um só lugar os principais expoentes da confeitaria nacional e regional. E isso não é possível todos os dias”, ressalta Adriana Kauer, que, ao lado de Letícia Ourique, organiza o encontro.

Letícia destaca que entre os professores convidados estão nomes como Lucas Corazza, Cássio Cevallos, Danny Novo e Haila Santuá. “Procuramos mesclar as mais variadas técnicas da confeitaria para sejam infinitas as possibilidades de aprendizado. Queremos que o conhecimento adquirido seja útil para quem trabalha nesse ramo”, diz.

“E percebemos que as pessoas estão ávidas em aprender, tanto que já não temos mais ingressos disponíveis para a área VIP. Para quem ainda pretende acompanhar o SugarCake 2019, temos espaços na plateia”, finaliza Adriana.

Programação:

Sábado – 9/11

9h – Abertura com Luke and Cook

9h05 – Gigi Louzada – Bolo leopardo

10h – Dário Heberson – Bolo de listras

11h – Thales Delmanto – Bolo da Branca de Neve

11h40 – Edna BWB – Como fazer pintura com chocolate

12h – Almoço

13h – Marcelina Oliveira – Gordices da Mah – Decoração com chantininho

14h – Francisco Bakes Of – Bolo neon

15h – Letícia Ourique – Brownies e seus segredos

15h30 – Tathi Fabulosa – Fault Line e técnica de espatulagem

16h – Coffee

16h50 – Danny Novo – Trufa rápida de bala de coco e tartufo de sorvete

17h30 – Luke and Cook – Recheios abelhudos

18h – Alisson Nazi – Flor de sakura

18h30 – André Aquino

Domingo – 10/11

9h – Abertura com Luke and Cook

9h05 – André Bispo – Bolo dripcake

10h – Gil Santos – Bolo decorado com efeito 3D e técnica chapa vasada

10h30 – Fome digital – Como fazer fotos para o Instagram

11h – Ana Costa – Brigadeiros e seus segredos

12h – Almoço

13h – Mariana Boll – Decorações de pastilhagem e seus segredos

13h45 – Norberto Da Cás – Canapés

14h10 – Marcos Souza – Bolo de Natal

15h – Haila Santuá – Caseirinho

15h40 – Joyce Lopes – Bolachas decoradas

16h20 – Cássio Cevallos – Madeleine Ruby, coco e goiaba

17h – Coffee

17h40 – Loide Cruz – Casinha de pão de mel

18h – Alessandra Algarve – Bolo com rosetas

18h45 – Lucas Corazza – Guimauve de coco

19h30 – Encerramento

Serviço/ SugarCake Show 2019 / 9 e 10 de novembro/ UniRitter – Campus Zona Sul (Rua Orfanotrófio, 555) / Informações e inscrições: www.sugarcake.com.br