Tá, aqui! Felipe Vizeu carimba classificação e titularidade no Grêmio

O bordão “Vizeu, tá aqui” representa de vez, o momento do atacante no Grêmio. Autor de dois dos gols que garantiram a classificação tricolor às quartas da Copa do Brasil, diante do Juventude, o camisa 10 ganhou chance como titular e assumiu o protagonismo no ataque.

À figura de funcionário novo querendo garantir seu espaço, o jogador não tem desapontado o chefe. Nos dois jogos, que foi escalado na posição de André, até então titular, Vizeu mostrou efetividade e balançou as redes em momentos importantes. No último sábado, foi dos pés do jogador que saiu o gol que garantiu a primeira vitória do time no Brasileirão. O gol saiu um minuto depois da entrada do jogador, que substitui o camisa 9 no intervalo.

Após o feito, Vizeu ganhou a titularidade diante do Juventude, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Novamente, foi pelo camisa 10 que o Grêmio conseguiu balançar as redes. Após o cruzamento de Juninho Capixaba pela direita, o centroavante mostrou a que veio. Finalização de cabeça, dentro da pequena área, para marcar o primeiro gol do jogo e abrir os caminhos da classificação.

Já no segundo tempo, Filipe Vizeu voltou a ter nome ecoado após balançar as redes mais uma vez. Após tabela entre Thaciano e Maicon, o centroavante apareceu para finalizar para o gol. Ovacionado pela torcida, o jogador deixou o campo aos 27 minutos da etapa final para entrada de Diego Tardelli, que marcou o terceiro e fechou o placar. 3 a 0 e classificação às quartas de final.

Na saída de campo, o jogador comemorou o momento e destacou o apoio que vem recebendo do elenco:“Nós temos que continuar com os pés no chão, trabalhando e com humildade. Eu fico muito feliz pelo carinho que o grupo, o Renato e a Comissão Técnica têm me dado. Agradeço muito ao grupo. Todos que estão no Grêmio são grande jogadores e atletas”.

Durante a entrevista coletiva, o técnico Renato Portaluppi falou sobre o camisa 9: “O Vizeu fez gol no último jogo e fez hoje. O importante é o que eles procuram fazer para ajudar a equipe no campo. Ele foi feliz contra o Atlético-MG e foi hoje”.

Desde a chegada, Felipe Vizeu já soma 20 jogos e cinco gols, que o deixa na vice-artilharia do time com Luan, que tem o mesmo número de gols, ficando atrás apenas de Everton, que soma 10 gols.

Depois da vitória e a classificação, o Grêmio agora aguarda o sorteio da Copa do Brasil para saber o próximo adversário na fase de quartas de final. A definição ocorrerá depois da disputa da Copa América.

Nesta quinta-feira, o time já viaja para Salavador, onde encara o Bahia, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

