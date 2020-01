Esporte Técnico do São José, Leocir Dall’astra elogia Inter de Coudet após jogo-treino: “Ataca marcando”

20 de janeiro de 2020

O Inter venceu o jogo-treino por 3 x 1, no último sábado Foto: Ricardo Duarte | Internacional Foto: Ricardo Duarte | Internacional

O Internacional teve o primeiro e único teste da pré-temporada no último sábado (18), em vitória sobre o São José por 3 a 1. Técnico do Zequinha, Leocir Dall’astra destacou as principais características da equipe de Eduardo Coudet em entrevista exclusiva à Rádio Grenal.

“Me chamou atenção que o time dele ele ataca marcando. E também a mudança de comportamento, quando perde a bola continua pressionando do campo de ataque”, comentou o técnico do São José. Essa característica é uma marca já conhecida de Coudet, que preza pela alta intensidade na marcação pressão.

Outro ponto destacado por Leocir Dall’astra foi a saída de bola do Inter, que ele diz também fazer no São José. “Quando não consegue sair na linha de quatro, para iniciação da jogada puxa um volante para trás e espeta os dois laterais para a frente. Dificultou nossa marcação”.

Além disso, a alternância de esquema do colorado, partindo do 4-1-3-2, também chamou a atenção de Dall’astra, assim como a movimentação do ataque, que no sábado não contou com Paolo Guerrero. “Há uma flexibilidade na equipe de mudar a plataforma com os mesmos jogadores. E uma dinâmica muito boa dos homens da frente, rodam muito. Ninguém ficava fixo, até porque não tinha o Guerrero”, concluiu o técnico do São José.

