Temperatura volta a cair neste sábado no RS

Uma massa de ar frio que ingressava no Rio Grande do Sul cobriu completamente o Estado neste sábado (27). Por isso, a temperatura deve voltar a cair ao longo do dia. O frio será maior durante a manhã e próximo ao período da noite, quando serão registradas as mínimas.

De acordo com a MetSul Meteorologia, o sol aparece entre nuvens em grande parte das regiões, mas contam com períodos de maior nebulosidade em alguns locais. Na maior parte dos municípios gaúchos, não deve haver chuva porem há o risco de garoas ou chuvas isoladas em determinados pontos do Estado.

Em Porto Alegre, sol fica entre nuvens. A mínima deve ser de 10°C, e máxima não passa dos 17°C.

