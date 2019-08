Thiago Lacerda compara Bolsonaro a Hitler: “Vergonha e nojo máximo”

O ator Thiago Lacerda comparou o presidente Jair Bolsonaro (PSL) a Adolf Hitler. Thiago publico no Instagram uma montagem com duas fotos: uma em que o ditador alemão aparece tendo o cabelo cortado, e outra semelhante, mas com Bolsonaro. Na legenda, Lacerda escreveu: “Não à toa… Os signos de semelhança. Sucessão de declarações criminosas!! Vergonha e nojo máximo!”.

Thiago Lacerda publica com bastante frequência em suas redes sociais críticas ao atual governo. No sábado (26), ele postou sobre os 500 dias da morte da vereadora Marielle Franco, questionando quem mandou matar a vereadora do PSOL e o motivo. “Quem? Por que? Descobre aí juiz…finge que é coisa de hacker”, escreveu em clara crítica ao ministro Sergio Moro.

