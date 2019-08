thyssenkrupp apresenta nova geração de elevadores residenciais com o lançamento do H300

A demanda por elevadores residenciais vem crescendo com o aumento da expectativa de vida da população, que busca soluções de acessibilidade. Mas também, é uma opção para quem não abre mão de conforto e mobilidade em sua residência.

Para atender esse mercado, a thyssenkrupp Elevadores, líder global em mobilidade urbana, apresenta o H300, produto da nova geração de elevadores residenciais da empresa. “Com o lançamento do H300, a thyssenkrupp Elevadores amplia a oferta de produtos para o segmento residencial, a partir de um projeto mundial que reúne as melhores tecnologias em transporte vertical para esse público”, atesta Rafael Villar, Gerente de Acessibilidade da thyssenkrupp Elevadores.

Desenvolvido para atender às necessidades tanto de projetos novos como de construções já existentes, o home elevator tem capacidade para transportar até 225 quilos ou três pessoas e pode ser instalado em construções residenciais com no máximo cinco andares.

Tecnologia e design mundial

O H300 utiliza tecnologias inovadoras que proporcionam um excelente desempenho. A máquina gearless, por exemplo, garante maior eficiência no deslocamento das pessoas e o tracionamento cogbelt, que utiliza cintas ao invés de cabos de aço, reduz os ruídos, ampliando o conforto durante as viagens. Outro diferencial do projeto é a opção de montar o elevador numa estrutura metálica que a thyssenkrupp oferece, no lugar da tradicional caixa de corrida fechada, proporcionado mais beleza ao projeto.

O design é outro ponto forte do home elevator. A cabina em aço inox, panorâmica ou pintada na cor branca reúne elementos que embelezam qualquer projeto. Começando pelo sub-teto com acabamento em aço inox polido, iluminação LED e ventilador. As botoeiras possuem display em LCD e acabamento em aço inox espelhado preto ou escovado. O piso pode receber o revestimento que o cliente escolher, como granito, mármore ou porcelanato e o espelho é um item opcional que agrega ainda mais valor ao projeto.

Como faz parte da decoração da casa, a porta do home elevator pode ser do tipo automática, manual ou panorâmica e com acabamentos em aço inox ou pintada nas cores branca ou cinza.

O projeto do H300 atende aos requisitos da NBR 12892, norma que específica os requisitos de segurança para a construção e instalação de elevadores unifamiliares. Entre os itens previstos na Norma estão a instalação de guarda-corpo ao fundo e na lateral da cabina e de aparelho telefônico para facilitar a comunicação quando houver necessidade.