TIM lança recarga via WhatsApp

Dentro da sua estratégia de transformação digital para melhorar continuamente a experiência do cliente, a TIM acaba de lançar a recarga via WhatsApp. A operadora é a primeira a oferecer recarga pelo aplicativo no segmento pré-pago e também oferece a possibilidade de consulta do saldo de créditos. A ideia é evoluir a plataforma gradativamente, agregando novas funcionalidades. Até 2021, a empresa prevê um aumento de 12 pontos percentuais nas recargas em canais digitais.

“Sempre buscamos sair na frente para entregar ao consumidor o que ele precisa. Essa nova solução de recarga ratifica o DNA inovador da TIM e o compromisso de oferecer a melhor experiência para seus clientes. Como temos WhatsApp ilimitado na maior parte das nossas ofertas pré-pagas, os usuários poderão inserir créditos sem gastar o pacote de dados e com muita conveniência para estarem sempre conectados”, destaca Renato Ciuchini, Head de Marketing Consumer da TIM Brasil.

