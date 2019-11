Top de Marketing ADVB destaca principais cases de sucesso do setor

A Cerimônia de Premiação da 37ª edição do Top de Marketing ADVB foi realizada na noite desta terça-feira (12), em Porto Alegre. O Oscar do marketing gaúcho destacou os principais cases de sucesso do setor. O prêmio reconhece as estratégias que obtiveram resultados de destaque, com o objetivo de incentivar a qualificação dos processos nas empresas.

Em grande estilo, marcas e nomes do mercado se encontraram para celebrar a conquista do Top de Marketing. No total foram 37 vencedores.

Segundo o presidente da ADVB/RS, Rafael Biedermann Mariante, o evento é uma boa forma de conhecer autoridades e profissionais renomados, além de agregar conhecimento a tocar experiências. “Essa noite é de reconhecimento dos melhores cases de marketing do Rio Grande do Sul e também de relacionamento, reunindo mais de 500 pessoas neste jantar com o que há de melhor no mercado”, disse.

O presidente do Sindilojas, Paulo Kruse, reforçou a qualidade da premiação. “Aqui temos os profissionais que fazem um bom trabalho e fazem acontecer. Também precisamos lembrar que esse prêmio é muito respeitado, com critérios profissionais e que avaliam bem esses cases”, destacou.