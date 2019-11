Acontece Torneio de beach tennis em Porto Alegre tem patrocínio da Surfland Brasil

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2019

Evento promovido pela Associação de Beach Tennis da Bela Vista acontece neste final de semana Foto: Divulgação Torneio beach tennis (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Nos dias 23 e 24 de novembro, a ABTBV (Associação de Beach Tennis da Bela Vista) realiza o Torneio de Integração dos Associados, das 9h às 18h, na Praça Carlos Simão Arnt – Encol. O evento conta com o patrocínio da Surfland Brasil – clube e resort que está sendo construído em Garopaba (SC) ligado à qualidade de vida, lazer e esporte. A Surfland é um dos primeiros empreendimentos do Brasil a ter uma piscina de ondas artificiais com tecnologia internacional Wavegarden que permitirá ondas perfeitas o ano inteiro.

Além do surf, o resort contará com estruturas para outras práticas esportivas, entre elas o beach tennis – visto pelos empreendedores como um esporte democrático, inclusivo e para todas as idades. Serão três quadras, vestiários e espaço de convivência em uma estrutura completa e própria para os jogadores.

O clube tem com um dos seus objetivos promover campeonatos regionais, nacionais e internacionais de beach tennis como forma de apoiar e incentivar o desenvolvimento do esporte.

SERVIÇO

O que: Torneio de Beach Tennis – ABTBV

Quando: 23/11(sábado) e 24/11(domingo)

Horário: 9h às 18h

Local: Praça da Encol

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário